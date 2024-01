Kunstenaar Adri de Fluiter overleden

ZANDVOORT – Gistermiddag is in zijn woonplaats Zandvoort Adri de Fluiter overleden.

In Drenthe en Groningen staan veel van de karakteristieke beelden die door kunstenaar Adri de Fluiter zijn gemaakt. Zo ook het staalplastiek, gemaakt in 1986, die te vinden is in de bocht bij het hertenkamp in Vriescheloo.

De Fluiter werkte eerst als kantoorbediende en horecaondernemer. In 1979 studeerde hij af aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in De Bosch en vestigde hij zich als zelfstandig beeldend kunstenaar in Holsloot. Later verhuisde hij naar Sleen. Hij was onder meer verbonden aan Kunst & Cultuur Drenthe, Natuurkunst Drenthe en het project Dorpsgezichten. Hij maakte werken voor plaatsing over de hele wereld.

In 2018 verhuisden De Fluiter en zijn vrouw naar Zandvoort, waar hij vrijdag op 83 jarige leeftijd na een kort ziekbed is overleden.