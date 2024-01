Peter Panneman voorziet Veendam al 30 jaar van het nieuws

VEENDAM – Peter Panneman voorziet zijn volgers al 30 jaar van het nieuws uit de gemeente Veendam.

Op 19 januari voorziet Peter Panneman al 30 jaar zijn volgers van het nieuws uit de gemeente Veendam. Dit doet hij hobbymatig; om, zoals hij zelf zegt: Veendam op de kaart te zetten. Eind november van het afgelopen jaar heeft hij even overwogen om te stoppen. Hij werd 65 en zat 30 jaar “in het vak”; twee mooie ronde getallen. Maar het nieuws laat hem niet los; het gaat nog te mooi. Hij wil zeker tot aan zijn pensioen doorgaan.

Dertig jaar geleden vroeg Wegener kabel t.v. een correspondent in en voor Veendam. Deze persoon moest artikelen kunnen schrijven, kunnen fotograferen, goede contactuele eigenschappen hebben en goed met mensen kunnen omgaan. Peter kon zich in alle voorwaarden vinden en besloot te solliciteren. Hij werd na een gesprek met het Nieuwsblad van het Noorden/De Veendammer aangenomen.

Zijn eerste opdracht was in het toenmalige hotel Veenlust een foto maken van een vertegenwoordiger van het CDA die daar sprak. Mogelijk was dit in verkiezingstijd. Een grote zaal vol mensen en Peter stond daar achteraan. Hij heeft zich over zijn schroom heen gezet, is met het zweet op zijn voorhoofd tussen de bezoekers doorgelopen, en heeft de betreffende persoon van dichtbij op de foto gezet. Voor zijn eerste opdracht slaagde hij met vlag en wimpel.

Nadat Wegener met de kabel t.v. stopte begon Peter bij Absoluut Parkstad. Ook daar plaatste hij zelf de items op de kabel t.v. Dit alles deed hij naast zijn werk als postbezorger. Onderweg kreeg hij vaak tips over iets wat in Veendam speelde. Gewapend met zijn camera ging hij er dan na zijn werk langs.

In 2012 vond ook in Veendam een reorganisatie bij de post plaats. Peter vond al snel weer werk in de beveiliging; iets wat hij nu nog met veel plezier doet. Het nieuws uit Veendam en omgeving plaatst hij nu ongeveer 10 jaar op zijn eigen Facebookpagina, waarop hij zo’n 8.000 vrienden en volgers heeft. Ook is hij actief voor parkstadveendam.nl. Zijn kracht is het snel plaatsen van het nieuws, met de bijbehorende foto’s. Zijn items worden dan ook heel goed bekeken; hij is de “internetkrant” voor Veendam.

Tijdens zijn werk als nieuwsbrenger en fotograaf komt hij in aanraking met leuke en minder leuke omstandigheden. De minder leuke zijn bijvoorbeeld de ernstige ongevallen. Tijdens het fotograferen kan hij zijn emoties afsluiten, maar nadat hij zijn artikel heeft geschreven en de foto’s heeft geplaatst laat hij zijn emoties gaan. En dan is het klaar. Maar ook leuke opdrachten zoals huwelijksjubilea en het uitreiken van Koninklijke Onderscheidingen blijven hem bij. Daar kijkt hij nog altijd met veel plezier op terug.

Ook krijgt hij tijdens het fotograferen wel eens te maken met agressie. Hij is zelf eens bedreigd geweest, toen hij in overleg met de politie een foto van een verdachte plaatste. Hij merkt ook dat de tijden erg veranderd zijn. Tegenwoordig heeft iedereen een mobieltje en worden er te pas en on te pas filmpjes gemaakt. Hierbij worden soms ook slachtoffers van ongelukken in beeld gebracht. De beelden worden via social media verplaatst. Waar onder anderen Peter afstand houdt bij een ongeval en alleen met respect naar de slachtoffers de hulpverlening fotografeert is dit bij omstanders niet altijd het geval. Dit vindt hij erg storend.

“Ik ben geen paparazzi vertelt Peter aan verslaggever Kor Kuiper van parkstadveendam.nl. Ik verstop met niet in een kliko om foto’s te maken en zaken waarover ik niet mag praten houd ik onder de pet”.

Een “lintje” heeft Peter tot nu toe niet gekregen. Wel is hij een paar jaar geleden verkozen tot “Veendammer van het Jaar”. Vanwege corona hield hij deze titel twee jaar.

Op zijn Facebookpagina wil Peter laten zien dat Veendam bruist. Dagelijks wordt de pagina aangevuld, behalve in zijn vakanties; dan gaat de stekker er even uit.

Foto’s/video: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl