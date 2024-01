Relatief lage biodiversiteit in Groningen

GRONINGEN – De Groningse natuur heeft genoeg te bieden. In de provincie vind je namelijk zo’n 34 unieke soorten dieren, bomen, bloemen en paddenstoelen per km². Deze diversiteit aan soorten ligt 11% onder het landelijke gemiddelde van 38 unieke soorten per km². Dit blijkt uit onderzoek van thuisstudieplatform Laudius op basis van ruim 75 miljoen waarnemingen van de Global Biodiversity Information Facility.

Van vlinders tot krachtige eiken en van kleurrijke bloemen tot paddenstoelen: Groningen biedt een diversiteit aan flora en fauna. Om de hoeveelheid soorten op gemeentelijk niveau te vergelijken, is ook het aantal geregistreerde unieke soorten van de afgelopen 70 jaar per km² in een gemeente berekend.

Groningse gemeenten met de hoogste biodiversiteit

De Groningse gemeente met de hoogste biodiversiteit is Groningen (gemeente). Per km² zijn hier 49 unieke soorten te vinden. De top 5 gemeenten in Groningen met de meeste verschillende dieren, planten, bomen en paddenstoelen is:

Groningen (gemeente): 49 soorten per km² Westerwolde: 45 soorten per km² Westerkwartier: 37 soorten per km² Stadskanaal: 35 soorten per km² Oldambt: 33 soorten per km²

Deze soorten werden het vaakst waargenomen in Groningen

Altijd al een muskusrat willen spotten? In Groningen ben je dan aan het juiste adres. De afgelopen 70 jaar werd dit dier hier 123.662 keer gespot: in geen enkele andere provincie lag het aantal zo hoog. Ook de buizerd (65.631) en de bruine kiekendief (56.438) worden in Groningen vaak waargenomen.

Planten die vaak gespot worden in Groningen zijn riet en fioringras. Qua paddenstoelen en schimmels doet groot dooiermos het goed in Groningen. Deze werd de afgelopen 70 jaar 1.534 keer gespot.

In Nederland staan ruim 90 vogels op de rode lijst van bedreigde soorten. Soms zijn deze toch nog gezien. Wil je zo’n weinig voorkomende vogel spotten, dan heb je binnen de provincie Groningen de meeste kans in de gemeente Het Hogeland.

Meer informatie over de regionale verschillen en de meest waargenomen dieren, planten, bomen en paddenstoelen in Nederland is te vinden op deze onderzoekspagina.

Ingezonden door Laudius