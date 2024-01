Rommelmarkt in manege De Driesporen in Onstwedde trekt heel veel bezoekers

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 27 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE DAG | MORGEN MEER BEWOLKING

Een sterk hogedrukgebied ligt dit weekend boven Duitsland en de Alpen en dat geeft ons rustig en droog weer met vrij veel zon en een zwakke tot matige wind. Vandaag waait de wind uit het zuidwesten en morgen uit het zuiden tot zuidoosten. Het is fris begonnen met vannacht ook vorst aan de grond maar langzaam gaat de temperatuur vanmiddag omhoog naar 6 á 7 graden. Er komt vanmiddag wel wat meer midden- en hoge bewolking, maar er blijven nog zonnige perioden.

Vanavond en vannacht is het soms nog helder maar af en toe ook bewolkt, en de minimumtemperatuur komt uit rond 0 graden. Morgen domineert de bewolking maar het is zeker niet zonloos, dus af en toe zijn er zonnige momenten. Maximumtemperatuur morgen 7 of 8 graden.

Na dit weekend is er maar weinig zon en in de loop van de dinsdag is er kans op een beetje regen. Maar veel is dat niet. Daarna is er vanaf donderdag meer kans op regen. Maxima volgende week rond 9 graden, minimumtemperaturen rond 4 graden.