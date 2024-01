Esmé van den Boom nieuwe stadsdichter van Groningen

GRONINGEN – Esmé van den Boom is de 11e stadsdichter van Groningen. Wethouder van cultuur Kirsten de Wrede maakte dit zondagmiddag 28 januari bekend tijdens een vrolijk poëziefeest in de Oosterpoort. Het was een feestelijk programma met optredens van BOYBAND – de literaire boyband, dichters Tsead Bruinja en Sholeh Rezazadeh en de Groningse rapper Rayvano. Stadsdichter Myron Hamming gaf zijn laatste optreden in zijn ambt, de kersverse nieuwe stadsdichter haar eerste.

Van den Boom (1993) is gekozen uit een totaal van 30 kandidaten. Deze aanmeldingen waren zeer divers van niveau en achtergrond. De commissie ziet in Esmé van den Boom een bescheiden, gedegen dichter die haar dichttalent gecombineerd met haar liefde voor de stad Groningen sterk kan inzetten.

Zij staat als bibliotheekmedewerker middenin de Groningse samenleving, is compassievol en heeft oog voor alle Groningers. Ze schrijft bovendien goede poëzie en heeft de nodige podiumervaring. Als programmamaker organiseerde zij jarenlang literaire activiteiten en heeft mede daardoor een groot netwerk in de culturele wereld opgebouwd. Ze is bovendien een enthousiaste lezer en deelt leestips.

In het verleden was ze huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen en ze heeft dus al eerder op kleine schaal ervaring opgedaan met een ambt zoals het stadsdichterschap.

Commissie

De selectiecommissie bestond uit Frans Kerver, initiatiefnemer van de sociale organisatie Tuin in de Stad, Gillis Dorleijn, emeritus-hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en Maud Vanhauwaert, voormalig stadsdichter van Antwerpen. Deze drie personen hebben elk vanuit een eigen invalshoek de aanmeldingen doorgenomen, en keken naar wat de stad nodig heeft, literaire kwaliteit van de gedichten en de eigenschappen die een stadsdichter zou moeten hebben.

Over het stadsdichterschap

Als ambassadeur van de stad legt de stadsdichter belangrijke lokale momenten vast in gedichten, treedt regelmatig op en brengt daarnaast poëzie onder de aandacht van de inwoners van Groningen. Het stadsdichterschap is voor twee jaar.

