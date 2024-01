Maya Scholten (8) 2e plaats Regio Cup dammen in Groningen

WINSCHOTEN, GRONINGEN – De 8-jarige Maya Scholten uit Winschoten behaalde de 2e plaats bij het Regio Cup dammen in Groningen.

Zaterdag 27 januari stond de 3e Regio Cup voor jeugdspelers op de damkalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). In Groningen, op zaterdagen de thuishaven van Damgenootschap Het Noorden, fungeerde het Jannes van der Wal Denksportcentrum als decor voor de 48 deelnemers uit Rinsumageest, Eext, Hijken, Beilen, Wapenveld, Gramsbergen, Hoogeveen, Groningen en Winschoten. De deelnemers waren onderhand door jeugdleider Rik Smit van de Regio Cup, als basis ondergebracht in groepen van 8 spelers. Groep 2 en 3 bestonden echter uit 6 spelers en in groep 1 zaten de 4 spelers met de hoogste speelsterkte. Daarnaast werden de partijen in groep 1 en 2 afgewerkt met de klok, met als speeltempo “Fischer 10 minuten + 5 seconden per zet”

Damclub Winschoten 7 afgevaardigden

Aanvankelijk hadden zich een achttal spelers uit Winschoten aangemeld voor dit jeugdtoernooi in Groningen, echter door ziekte reisden zaterdag 7 spelers met begeleiders af naar de provinciehoofdstad. Dat waren Augustas Malakawkas, Quinn Nobbe, Quinn van der Meulen, Albert Meezen, Bradley Kuiper, Hermann Loots en Maya Scholten. Met goed opgezette partijen moest het merendeel van de spelers echter genoegen nemen met een plaats in de middenmoot van hun groep, met de aantekening dat Hermann Loots en Albert Meezen deze keer met een 4e plaats net buiten de prijzen vielen. Debutante Maya Scholten kwam zaterdagmiddag echter tot een uitstekende prestatie met een 2e plaats in haar groep. Augustas Malakawkas, Bradley Kuiper en Quinn van der Meulen debuteerden eveneens bij deze Regio Cup in Groningen.

21 februari

De volgende Regio Cup voor jeugdspelers staat gepland op woensdagmiddag 21 februari (voorjaarsvakantie) in het theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Door een samenwerkingsverband tussen Cultuurhuis De Klinker, bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten, vindt het evenement plaats in deze locatie. Onder auspiciën van “Regiowerking Noord” als onderdeel van de Drentse Dambond (DDB) faciliteert Damclub Winschoten.

Zij draagt zorg voor de accommodatie, alsmede de borden/schijven en klokken. Het overige, zoals prijzen en de groepsindeling, coördineert organisator Rik Smit van “Regio werking Noord”

