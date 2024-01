Veel prijzen in Slagharen voor Judo Tan-Ren-Jutsu

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 28 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG REDELIJK ZONNIG | DEZE WEEK MEER BEWOLKING

Het is ook vandaag nog een redelijk zonnige dag met af en wat meer hoge bewolking, en door de zon kan de temperatuur uitkomen op ongeveer 7 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten: windkracht 2 tot 3.

Vanavond en vannacht komt er wat meer bewolking maar het koelt nog aardig af, de minimumtemperatuur is +1 en er kan nog een beetje vorst aan de grond optreden. Morgen stijgt de temperatuur tot een graad of 9, met nog af en toe zon en een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwésten.

Dinsdag is het niet veel anders maar later op die dag is er kans op een klein buitje en is er ook wat meer wind. Woensdag en donderdag wordt de wind matig tot vrij krachtig uit zuidwest tot west. Vooral donderdag kan het dan af en toe regenen bij 9 of 10 graden. En op de langere termijn voor eind van de week en volgend weekend is er maar weinig verandering.