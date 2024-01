Barrage bij PPK-dammen levertJakob Pronk en Han Tuenter brons op

WINSCHOTEN – Jakob Pronk uit Winschoten en Han Tuenter uit Westerlee zijn er beiden, na barrage, in geslaagd beslag te leggen op het brons in respectievelijk hoofd- en eerste klasse van het persoonlijk Provinciaal Kampioenschap dammen (PPK). In de hoofdklasse stonden Jakob Pronk en Katrinus Posthumus uit Leek namelijk ex aequo, op de derde plaats, met 7 punten uit 6 partijen. In de eerste klasse duelleerde Han Tuenter met Jack Westerdijk uit Appingedam, ze hadden namelijk 9 punten uit 7 partijen en stonden eveneens op de derde plaats.

Jakob Pronk 3e in hoofdklasse

Vrijdagavond 26 januari werd in het Kostverloren kwartier in de Groningse wijk Kostverloren de laatste partij om de 3e plaats in het Persoonlijk Provinciaal Kampioenschap dammen in de hoofdklasse tussen Jakob Pronk uit Winschoten en Katrinus Posthumus uit Leek gespeeld.

De eerste partij eindigde 12 januari in dezelfde locatie in een puntendeling. Door het laatste onderlinge treffen te winnen is Jakob Pronk 3e geworden in de hoofdklasse. Met deze overwinning zag Jakob Pronk tevens zijn KNDB-rating stijgen naar 1210 punten.

Han Tuenter 3e in eerste klasse

Han Tuenter uit Westerlee had zich na de reguliere partijen samen met Jack Westerdijk uit Appingedam op de derde plaats genesteld. Hierdoor was een barrage noodzakelijk.

De eerste partij op 12 januari eindigde in het Kostverlorenkwartier een puntendeling.

De tweede ontmoeting in Warffum eindigde in een winstpartij voor Han Tuenter en legde vervolgens beslag op de 3e plaats. Door deze zege zag Han Tuenter zijn KNDB-rating stijgen naar 930 punten. Na elke bondswedstrijd wordt namelijk de rating volgens een ingenieus systeem van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) aangepast.

