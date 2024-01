Gratis hulp belastingaangifte op 9 maart in bibliotheek Winschoten

WINSCHOTEN – Kun jij wel wat hulp gebruiken bij je belastingaangifte via de computer? Iemand die met je meekijkt? Of heb je een vraag? Maak dan een afspraak voor 9 maart in de bibliotheek van Winschoten of op de website www.biblionetgroningen.nl/agenda.

De ‘Landelijke Aangifte Dag’ op 9 maart van 10.00-14.00 uur wordt georganiseerd i.s.m. Stichting Belastingwinkel Groningen. Dit spreekuur is gratis te bezoeken door iedereen die zelf geen professionele hulp kan inhuren, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Alleen op afspraak.

Wees er snel bij want vol = vol.

Ingezonden