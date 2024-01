VEENDAM – Zaterdag 17 februari aanvang 14.00 uur, Lezing in het Veenkoloniaal Museum over Kanga … de doek die praat!

Odilia Anyachi Okonga, oprichtster van de Internationale Afrikaanse School (IAS) is de gastconservator van de wisseltentoonstelling Afrika ontdekken in textiel – de tentoonstelling die mensen in ons museum en onze gemeenschap aan het praten heeft gebracht. Het Veenkoloniaal Museum heeft besloten om elk jaar textiel tijdens een wisselexpositie in het zonnetje te zetten. Tijdens de lezing gaat Odilia dieper in op een speciale stof: Kanga (of Leso). Kanga is al sinds mensenheugenis een beroemde stof langs de Oost-Afrikaanse kust. Kanga kan worden aangeduid als de doek die praat. Ja, deze stof heeft de kracht om relaties op te bouwen of te vernietigen, conflicten in de samenleving op te lossen en winnaars te maken in de politiek.



Odilia zal ingaan op de geschiedenis en oorsprong van Kanga, de evolutie, de culturele aspecten, de waarde en het gebruik van deze beroemde doek.

Tevens is het een mooie gelegenheid om samen met de gastconservator in de expositie te kijken.

In 2 Spraak zetten we in het Veenkoloniaal Museum Veendam het huidige Afrika centraal op het gebied van mode en cultuur. Er zijn zeer bijzondere en mooie ‘Made in Africa’ stoffen te krijgen. Stoffen die vaak symbolisch een verhaal vertellen en meestal van natuurlijke stoffen zijn gemaakt.

Meer informatie: info@veenkoloniaalmuseum.nl

