René Venema opnieuw winnaar klaverjas om half varken

ONSTWEDDE – René Venema won vrijdagavond voor het tweede achtereenvolgende jaar het klaverjastoernooi om een half varken van voetbalvereniging Onstwedder Boys.

René versloeg respectievelijk Grietinus Huls, Hilda Wubs en Rico Nijboer, die alle een vleesschaal wonnen. Voor de nummers 5 tot en met 20 was er een heerlijke vleesprijs van Uw Slager Hemmen in Onstwedde. De nummer laatst won als poedelprijs een leverworst. Het werd een gezellige klaverjasavond. Met veertig deelnemers waren alle beschikbare plaatsen bezet. Daarvoor moest de organisatie nog wel even alle zeilen bijzetten, want vanwege de heersende griepgolf regende het donderdag en vrijdag afzeggingen. De uitslag:

1 René Venema 6023

2 Grietinus Huls 5897

3 Hilda Wubs 5737

4 Rico Nijboer 5647

5 Aike Kruiter 5414

6 Marcel Nijboer 5344

7 Jan Johan ten Have 5318

8 Gerrit ten Kleij 5289

9 Ronald Wischuleit 5278

10 Gijs Prins 5247

11 Mark Visser 5242

12 Egbert van der Heide 5198

13 Corry de Groot 5001

14 Anne Wilzing 4915

15 Arnold Kriegsman 4912

16 Adrie Bont 4821

17 Anton Oosterveld 4820

18 Ties Westerhof 4809

19 Luuk Piek 4786

20 Henk Wiechert Fennema 4749

Ingezonden door Jan Johan ten Have