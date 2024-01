V.V. Veelerveen pakt punt tegen Titan

NIEUW-WEERDINGE – De eerste wedstrijd na de winterstop speelde Veelerveen op zondag 28 januari op een zwaar bespeelbaar veld in Nieuw-Weerdinge tegen v.v. Titan.

In het eerste deel van de eerste helft voerde Titan de boventoon. Ze kwamen echter niet tot scoren, mede dankzij de degelijke verdediging van Veelerveen met Thomas Klungel weer als sluitpost. Nadat Titan twee corners kreeg, maar daar niets mee deed, volgde de counter van Veelerveen die door Swen Wichertjes en Jeffry van der Veen keurig werd uitgespeeld. 0-1. Tot de rust was het overwicht voor de geel-zwarten. Vlak voor rust raakte Titan-spits Harm Jan Moesker zwaar geblesseerd. In een duel brak hij zijn enkel en hij moest per ambulance afgevoerd worden.

Na de rust kon Veelerveen de goede lijn niet doorzetten, waardoor er weer veel druk kwam op de verdediging. Titan profiteerde hiervan door de gelijkmaker te maken. Daarna volgden over en weer wat mogelijkheden met nog de beste kansen voor de thuisploeg. Tot twee keer toe werd de lat geraakt, maar het bleef 1-1.

Gert Meulman was in de tweede helft aanwezig en maakte foto’s voor zijn Facebookpagina Rondom de Velden.