Vakantieadressen gezocht voor kwetsbare kinderen

GRONINGEN – Voor komende zomer is Europa Kinderhulp op zoek naar mensen in Groningen die voor zo’n twee weken een kwetsbaar kind een vakantie willen bieden bij hen thuis. De kinderen komen uit België, Duitsland, Frankrijk en Nederland en hebben allemaal een lastige thuissituatie. Daarbij kan het om financiële problematiek gaan, maar ook om sociale problematiek, zoals een gebrek aan aandacht of weinig speelruimte. Tijdens de vakantie gaat het dan ook niet om dure uitjes, maar om tijd en aandacht. Lekker een stuk fietsen, samen knutselen of een middagje wandelen in de natuur; het zijn de kleine dingen die het doen.

Bijzondere logé

Al zo’n zestig jaar komen er kinderen uit alle windstreken naar Groningen voor een vakantie bij de vakantiegezinnen van Europa Kinderhulp. Veel gezinnen doen dit al jaren achtereen, waardoor er een hechte band met het vakantiekind opgebouwd kan worden. Er zijn gelukkig al veel Groningse gezinnen die een kindje voor een paar weken op nemen in hun gezin, maar de groep kinderen die een onbezorgde vakantie goed kan gebruiken is groeiende. Vandaar dat er druk wordt gezocht naar nieuwe vakantieouders. Dat kan als gezin, maar ook als alleenstaande of stel zonder kinderen.

Vakantie voor jouw kind

De reizen vinden plaats in de zomervakantie (juli en augustus) en duren ongeveer twee weken. Voor de precieze data en meer informatie kun je kijken op www.europakinderhulp.nl Heb je zelf een lastige thuissituatie? Dan kun je op deze website onder het kopje “Kind op Reis” ook jouw eigen kind(eren) aanmelden voor een vakantie.

