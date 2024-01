VVD 2de kamerlid Ulysse Ellian komt naar de HarbourClub in Winschoten

WINSCHOTEN – Op 16 februari zal VVD 2de kamerlid Ulysse Ellian in de HarbourClub in Winschoten spreken over het justitiebeleid, over de drugsproblematiek en ondermijning bij jongeren in onze regio.



“’K zol nait waitn wat ze doar uitspok’n” is de gemiddelde reactie in Oost-Groningen als er gevraagd wordt wat doet Den Haag eigenlijk voor de regio in de strijd tegen criminaliteit. Op 16 februari a.s. is er dé gelegenheid om dit zelf te horen van 2de kamerlid Ulysse Ellian.

Onlangs pleitte de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema voor het legaliseren van Cocaïne. “De ‘war on drugs’ haalt niets uit en er gaat veel te veel politiecapaciteit verloren aan drugsgerelateerde criminaliteit” aldus Halsema.

Is legaliseren of reguleren van het gebruik van drugs een goed idee? Is “de handdoek in de ring werpen” zoals velen het zullen zien, werkelijk de oplossing?

Hoe staat het eigenlijk met de aanpak van de drugscriminaliteit in onze eigen regio?

Armoede, werkloosheid, achterstanden en veel kwetsbare inwoners zijn een voedingsbodem voor ondermijning en criminaliteit. Uit het rapport ‘Groningse praktijken’ uit 2022 blijkt dat Ondermijning en criminaliteit inmiddels tot in de haarvaten van de Groningse samenleving is doorgedrongen.

Bij ondermijning verleiden criminele organisaties (vaak) jongeren om op illegale wijze snel veel geld te verdienen. Bijvoorbeeld door drugs- of zorgcriminaliteit, vastgoedfraude en mensenhandel.

VVD 2de Kamerlid Ulysse Ellian staat bekend vanwege zijn verwoede strijd tegen de georganiseerde misdaad. Als justitiewoordvoerder voor de VVD pleit hij bijvoorbeeld voor een strenger en realistischer gevangenisregime, zodat criminelen niet vanuit de gevangenis door kunnen gaan met hun criminele activiteiten.

Volgens Ellian heeft de georganiseerde misdaad te lang zijn gang kunnen gaan in Nederland. “Ook professionals – zoals de recherche – beamen dat, en kijk maar naar alle beveiligingsvraagstukken rondom Taghi en het Marengo-proces.”

Het bezoek van Ulysse Ellian geeft ons de kans om te horen wat er in Den Haag wordt gedaan maar geeft ons vooral de gelegenheid om onze menig, visie en vragen aan hem voor te leggen.

Datum: 16 februari

Tijd: 20:30 uur

Locatie: HarbourClub Winschoten, Havenkade West 3

Aanmelden via nicorookmaker@gmail.com

Iedereen is welkom!

Ingezonden