Hulpdiensten rukken massaal uit naar Park Borgerswold na melding persoon te water

VEENDAM – De hulpdiensten zijn vanavond omstreeks 18:40 uur massaal uitgerukt, nadat er bij de meldkamer een 112 melding binnenkwam van een persoon te water aan de Bergweg in Veendam.

Wandelaars hadden bij het watersportcentrum in park Borgerswold een fiets in het water zien liggen, waarvan het voor- en achterlicht brandde. Bij aankomst gingen enkele brandweermannen, in afwachting van het duikteam uit de stad Groningen, gehuld in waadpakken het water in. Naast de brandweer kwamen meerdere politie-eenheden, twee ambulances en het traumateam ter plaatse.

De fiets werd al snel aangetroffen. Nadat er geen persoon werd aangetroffen werd de zoekactie gestaakt. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de fiets.

Info en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie