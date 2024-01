Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 30 januari, 08.00 uur door John Havinga

EEN GRIJZE DAG | MEESTAL DROOG – SOMS EEN BUI

Het wordt een grijze dag met misschien een spatje regen maar dat stelt qua neerslag niet veel voor. De temperatuur komt uit op ongeveer 11 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het weer van vandaag hangt samen met een zwakke storing die ons passeert. Vannacht volgen er enkele opklaringen en het kwik zakt tot 1 à 2 graden, met kans op lokale vorst aan de grond.

Morgen blijft het droog en de zon gaat schijnen bij een matige zuidwestenwind. De middagtemperatuur komt te liggen rond 6 graden. In de loop van de middag volgt er meer bewolking en in de avond en nacht naar donderdag krijgen we te maken met regen. Donderdag schijnt de zon weer flink en blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 9 graden, bij een matige tot vrij krachtige westenwind.

Vanaf vrijdag meer wolken en wind en de temperaturen liggen rond 8 à 9 graden. Een paar korte, lichte buitjes zijn nu en dan niet uit te sluiten, maar het blijft vanaf vrijdag en komend weekend veelal droog. Wel is het bewolkter en er komt meer wind. Pas volgende week krijgen we weer te maken met neerslag.