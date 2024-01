Stadskanaal plant woningbouw op terrein voormalige Gabriel Damschool

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal wil een hofje met 15 koopwoningen en een wooncomplex met nog eens 24 appartementen laten bouwen op het terrein van de voormalige Gabriel Dam school in Stadskanaal. Het gaat dan om betaalbare en levensloopbestendige woningen voor starters, kleine huishoudens en senioren.

Met de bouw van de woningen op deze centrumlocatie zet de gemeente volgens wethouder Egbert Hofstra weer een mooie stap in het voorzien in de behoefte aan woningen in Stadskanaal. “Daarbij is het ook belangrijk om in het plan het gemeenschapsgevoel en het gevoel van geborgenheid te versterken. Daarvoor is in het bouwplan onder meer een gemeenschappelijke tuin en een gemeenschappelijke ruimte opgenomen. We kijken nadrukkelijk naar de kwaliteit van de ingediende plannen en daarbij zijn duurzaamheid, vormgeving en de wijze waarop de ontwikkelaar de omwonenden bij zijn plan betrekt, belangrijke beoordelingspunten.”

De gemeente Stadskanaal wil de woningen en de infrastructuur door een projectontwikkelaar laten realiseren. Hiervoor is een open inschrijving georganiseerd zodat meerdere ontwikkelaars een bod op de locatie kunnen uitbrengen. Ook moeten de ontwikkelaars een architectonisch ontwerp aanleveren en een plan van aanpak. De gemeente hoop dan deze zomer nog een besluit te nemen over welke projectontwikkelaar dit project oppakt. Het complex moet dan halverwege 2026 klaar zijn.

Ingezonden