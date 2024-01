Supermarkt in stad Groningen overvallen

GRONINGEN – Maandagavond is de Albert Heijn aan de Eikenlaan in Groningen overvallen.

Rond 21:55 uur ontving de politie maandagavond een melding van een overval van een winkel aan de Eikenlaan in Groningen. Een persoon heeft daar onder dreiging van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp mogelijk buit gemaakt. Niemand raakte gewond.

Via Burgernet werd verzocht uit te kijken naar een jongen van ongeveer 16 jaar, gekleed in een zwarte jas, handschoenen, zwarte gezichtsbedekking, mondmasker, een donkere PSG (voetbalclub) joggingbroek met een roze streep er op. Hij was te voet vertrokken.

Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.