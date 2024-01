Brandweer rukt uit voor gaslek Ter Apelkanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 31 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN ZON | KOMENDE TIJD VRIJ ZACHT

Het is vandaag een relatief rustige dag met soms enkele brede opklaringen maar regelmatig ook bewolkte perioden. Het is ook droog met vanochtend maar weinig wind, vanmiddag is er een matige wind uit het zuidwesten (windkracht 3 tot 4). De temperatuur stijgt tot 7 á 8 graden.

Vanavond is het zwaar bewolkt en vannacht passeert een front met een paar perioden met regen. Het kan een aantal uren regenen met een totaal van 5 mm aan neerslag. Later in de nacht wordt het weer droger en de minimumtemperatuur is in de loop van de nacht ongeveer 4 graden. Morgen is daarna een heel aardige dag met flinke opklaringen, droog weer en een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. De maximumtemperatuur voor morgen is net als vandaag zo’n 8 graden.

Vrijdag en in het weekend is het nog iets zachter met maxima rond 9 graden en minima van 5 tot 8 graden. Het is dan overwegend bewolkt en vrijdag is het meestal droog, in het weekend passeert af en toe een zone met een bui of wat regen. En volgende week lijkt dat patroon van het komend weekend aan te houden.