Feit, fabel en fictie op literatuurfestival Het Grote Gebeuren

GRONINGEN – Met het thema Feit, Fabel, Fictie biedt literatuurfestival Het Grote Gebeuren de bezoeker een nieuwe blik op de wereld. Bekende schrijvers en nieuw talent geven op 10 februari 2024 een veelzijdige invulling aan dit thema. Science fiction, de griezelroman, politieke drama’s, Groningse sprookjes en poëzie, het komt allemaal voorbij tijdens Het Grote Gebeuren. Gecombineerd met de interessante line-up zet Noordwoord samen met Forum Groningen weer een mooi boekenfeest neer.

De rol die literatuur in een samenleving kan spelen staat centraal. Toekomstfantasieën komen tot leven in het programma Science fiction: fiction? Er wordt gediscussieerd over literatuur die van feiten fictie maakt en zo ander licht schijnt op de vluchtelingenproblematiek. Bezoekers kunnen meer leren over Loesje en het creatief activisme en het sadisme van Reynaert de Vos, het publiek wordt ook aangezet tot kritisch nadenken over auteurs met bedenkelijke opvattingen en hoe je daarmee om moet gaan. Cancelen of blijven lezen?

Naast de thematische programma’s zijn er boeiende interviews met grote Nederlandse én internationale namen als Adriaan van Dis, de Britse science fictionauteur Adrian Tchaikovsky, de Zuid-Afrikaanse dichter Ronelda S. Kamfer en de Oostenrijkse romanschrijver Robert Menasse. Vier debutanten komen vertellen over hun eerste boek: Gijs Wilbrink over De beesten, Jante Wortel over Weerlicht, Bilal Al Mashta over Coulis en Tiemen Hiemstra over W.

De bezoeker kan als hij wil de hele avond lekker luisteren naar de vele deelnemende auteurs die uit hun werk voorlezen, maar ook genieten van Groningse sprookjes of een poëtische dansvoorstelling. Voor iedereen die griezelen ontspannend vindt, is er het programma Luister en huiver, de comeback van de gothic novel.

Met volop interessante, actuele en veelzijdige programma’s kan iedereen voor zichzelf een heerlijk avondje uit samenstellen met een mooie mix van ontspanning en verdieping. Je vindt de programma’s op de festivalpagina www.hetgrotegebeuren.nl

10 februari 2024, aanvang 19.00 uur in Forum Groningen, Nieuwe Markt 1

Ingezonden door Noordwoord

Foto’s: Henk Veenstra