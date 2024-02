Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 1 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE DAG | BEWOLKT WEEKEND

Vandaag is een mooie, vrij zonnige dag met heldere lucht en een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. De temperatuur is gezakt naar 4 á 5 graden maar het stijgt vanmiddag tot ongeveer 8 graden. Nu komen er wel wat stapelwolken en vanmiddag neemt de bewolking toe, maar pas vanavond is het weer bewolkt.

Die bewolking hoort ook bij een front uit het westen, wat vannacht en morgenochtend af en toe voor wat regen en motregen gaat zorgen. Dus dat is morgen een ander begin van de dag, morgenmiddag komt er soms een beetje zon maar er kan ook dan nog een kleine bui vallen. Maximumtemperatuur morgen opnieuw rond 8 graden, en een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. Die wind voert morgen dus ook vochtige lucht aan.

Ook in het weekend hebben we een west-zuidwestenwind en ook op beide dagen hebben we veel bewolking. Soms valt er in het weekend ook wat regen, maximum dan rond 9 graden en minimumtemperaturen rond 7 graden. Begin volgende week blijft het vaak bewolkt met soms een beetje regen, later in de week wordt het wat kouder.