Hij en Zij: een voorstelling met oude foto’s uit het SHC

STADSKANAAL – Op zondag 11 februari presenteert Bert Roossien, historicus bij het Streekhistorisch Centrum (SHC) weer een voorstelling met oude foto’s uit het archief. Het thema is deze keer de rol van de vrouw in de veenkoloniale samenleving. De voorstelling vindt plaats in de Bibliotheek van Stadskanaal.

Vrouwen vervulden in de vervening en landbouw een onmisbare, vitale rol. In de venen waren zij werkzaam op de legakkers of het zetveld, waar de turven werden gestapeld en gekeerd zodat ze optimaal konden drogen. Tijdens de graanoogst zien we ze veelal als schovenbindsters. Ook schippersvrouwen stonden hun echtgenoot terzijde, zowel bij het roer als in het trekzeel. De industrialisatie bracht nieuwe werkgelegenheid met zich mee. Met name in de confectie- en voedingsindustrie waren veel meisjes en vrouwen werkzaam. De introductie van de typemachine, die de nodige vingervlugheid en accuratesse vereiste, maakte dat het kantoor niet langer een zaak van mannen was, al bleven de leidinggevende functies nog lang aan hen voorbehouden. In de eerste helft van de twintigste eeuw zien we ook de eerste vrouwelijke artsen en dominees verschijnen.

De voorstelling begint om 14.30 uur. Reserveren kan via 0599-612649 of info@streekhistorischcentrum.nl.

Het complete zondagmiddagprogramma staat op www.streekhistorischcentrum.nl

Ingezonden