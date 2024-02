Joke bakker maakt als eerbetoon brochure over wijlen Jannie Orsel

HEILIGERLEE – Op vrijdag 26 januari is de brochure Stichting Eerste Hulp van de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën overhandigd aan bestuur en medewerkers van de Stichting. De rijk geïllustreerde brochure is geschreven door Joke Bakker en Eisse Kalk, coördinatoren van de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën.

De Snuffelshop is opgericht en groot gemaakt door Jannie Orsel, die helaas in februari 2023 plotseling is overleden. Maar sindsdien is de Snuffelshop voortgezet door haar kinderen en de vaste vrijwilligers. Stichting Eerste Hulp heeft laten zien dat je op ‘eigen’ kracht met weinig tot geen ondersteuning van de systeemwereld iets kan betekenen voor jezelf en voor anderen. Jannie Orsel zei altijd: “met elkaar en voor elkaar”. En dat is de sfeer die je ook proeft als je de Kringloopwinkel de Snuffelshop binnen loopt.

Dit inwonersinitiatief is een voorbeeld van hoe men zonder gemeente gelden zich toch staande heeft weten te houden. Geen subsidies. De huur van het pand wordt door de opbrengst van de Snuffelshop bekostigd, geen professionale* krachten die gezamenlijk met de vrijwilligers de winkel en hun Stichting Eerste Hulp draaiende houden. Maar wel mensen die zich hebben ontwikkeld tot het geloof in zich zelf dat zij dit kunnen met elkaar, en dat is ook gebleken, nu na bijna een jaar staat Stichting Eerste Hulp/ de Snuffelshop te Heiligerlee er nog steeds. *de enige professionale betaalde kracht is de boekhouder die zorgt dat de financiële zaken goed op orde zijn.

Joke Bakker, oud voorzitter van de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën blikt vooral terug op het bijzondere karakter van dit bewonersinitiatief, waarin Jannie Orsel met ca. 20 vrijwilligers via Facebook een netwerk heeft opgebouwd van meer dan 5000 klanten uit het hele land die goederen met elkaar ruilen. Daarnaast worden in de Snuffelshop tal van goederen verkocht tegen zeer redelijke prijzen en ondersteunt de Snuffelsop ook rechtstreeks mensen die in acute nood verkeren met huisraad, voedsel en zo nodig geld.

Eisse Kalk gaat in zijn toespraak vooral in op de afstand die bestaat tussen de leefwereld van bewoners en de systeemwereld van de overheid en gevestigde instanties vin de gemeente Oldambt en vergelijkt die met de meer open houding van het gemeentebestuur in Midden-Groningen waar het bewonersinitiatief De Toverboom breed wordt ondersteund. Hij heeft veel lof voor de maatschappelijke meerwaarde van de stichting Eerste Hulp. Deze is berekend door de Vakgroep Finance and Control van de Hanze Hogeschool in Groningen. De onderzoekers stellen vast dat Iedere euro die is geïnvesteerd in dit inwonersinitiatief 7 keer zoveel opbrengt voor de samenleving.

De brochure Stichting Eerste Hulp is gratis te verkrijgen in de Snuffelshop. Adres Provinciale weg … Heiligerlee. Voor meer informatie over de brochure kunt u bellen met Joke Bakker (06 – 3050 6598) of Eisse Kalk (06- 516 09 336)

Foto’s: Henk Drenth