Lezing levenstestament Bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Op donderdag 15 februari 2024 om 10.00 uur verzorgt notaris Bep Bergman van Dijkstra, Jansen & Bergman notarissen een lezing over onder meer het (levens)testament. Heeft u een testament of wilt u weten of uw (levens) testament verouderd is? Een goed opgesteld (levens)testament kan veel geld aan erfbelasting besparen en de eigen bijdrage in de zorg verlagen. Ook kan een (levens)testament ruzie in de familie en ongewenste situaties bij wilsonbekwaamheid voorkomen.

Hoe verdrietig de situatie ook is in het geval van overlijden, er moeten ook een hoop dingen geregeld worden. Dat kan soms erg lastig zijn. Veel zaken zijn van te voren juridisch vast te leggen, in een testament kun je bijvoorbeeld van tevoren vastleggen welke nabestaanden recht hebben op welk deel van de erfenis en of bepaalde stichtingen in aanmerking komen voor een deel van het vermogen.

Mevrouw Bep Bergman vertelt op deze ochtend meer over het testament en er is ruimte om vragen te stellen. Deze lezing is gratis bij te wonen, ook als u geen lid bent.

Ingezonden