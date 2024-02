Ontdek uw Familiegeschiedenis door Stamboomonderzoek

TER APEL – Er is een stijgende interesse in familiegeschiedenis merkbaar. Wie zijn mijn voorouders geweest? Deze vraag is te beantwoorden door onderzoek te doen, de vraag is echter, waar te beginnen? Cor Stolk geeft hier antwoord op. In de bibliotheek van Ter Apel geeft hij op dinsdag 13 februari van 14.00 tot 16.00 uur een introductie inleiding genealogie.

Cor Stolk is gastdocent geweest voor Volksuniversiteit van Rotterdam. Bestuurslid en beheerder van Genealogische vereniging ons Voorgeslacht en gastdocent gemeentearchief Rotterdam. Ook heeft hij diverse boeken geschreven over zijn eigen voorfamilie en heeft hierdoor ruime ervaring opgedaan in het ontdekken van stamboomonderzoeken.

Stolk legt uit dat er voor iemand die geïnteresseerd is in zijn of haar familie digitaal het nodige valt uit te zoeken. Ook kan hij antwoord geven op de vraag hoe nu een onderzoek naar de familiegeschiedenis te beginnen of welke instanties, archieven of websites men daarvoor zou moeten bezoeken en raadplegen. Soms moet en kan een vastgelopen onderzoek weer worden vlotgetrokken. Kortom, een uitgelezen kans voor mensen die hun familiegeschiedenis eens willen gaan uitzoeken. Een leerzame bijeenkomst en een goede gelegenheid om mede geïnteresseerden te ontmoeten en de passie voor familiehistorie te delen.

Kom op dinsdag 13 februari van 14.00 tot 16.00 naar de Bibliotheek van Ter Apel. Meedoen is gratis, ook als u geen lid bent. Aanmelden kan via de site van de Bibliotheken van Westerwolde of aanmelden via de balie.

Ingezonden