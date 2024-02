Afscheid Henk Opheikens als actief lid van OMD.Cie. Westerwolde

BLIJHAM – Op woensdag 31 januari 2024 werd in zijn nieuwe seniorenwoning in Blijham afscheid genomen van Henk Opheikens als lid van het Open Monumentendag Comité Westerwolde. In het bijzijn van mevrouw Opheikens en Harmien Bruining (secretaris OMD.Cie.) werd Henk een bos bloemen overhandigd door Ton Kuper in zijn rol van voorzitter van het Comité.

Henk Opheikens heeft een lange staat van dienst, ruim 20 jaar actief voor de gemeenschap. In zijn toenmalige woonplaats Vlagtwedde als lid van de plaatselijke VVV. Na de fusie tot een gemeentelijke VVV binnen de plaatselijke VBT Vlagtwedde. En nog weer later, maar zeker in de afgelopen 9 jaar, was Henk actief betrokken bij het werk van de Open Monumentendag Comité’s, eerst voor Vlagtwedde en na de fusie voor de nieuwe Gemeente Westerwolde. De leeftijd speelde nu de hoofdrol om hier een punt achter te zetten.

Henk, geboren en getogen Bellingwolder, bezocht de MULO in die plaats en ging vervolgens naar de Middelbare Landbouwschool in Veendam. Aansluitend volgde de militaire dienst. Na die periode bleek Henk goede interesses te hebben in alle zaken rondom de landbouw (specifiek de specialisatie akkerbouw) en het landschap. Dit werd opgemerkt en hij verkreeg een baan binnen het Ministerie van Landbouw afd. Voorlichting. Zijn eerste stek werd consulent in Marum in het Westerkwartier. Later werd hij hetzelfde (“op de zwaore klaai”) in Bedum en weer later werd hij consulent in de Noordoostpolder. Toen zich op zeker moment de kans voordeed om met zijn gezin naar zijn geboortegrond terug te kunnen keren, greep hij die mogelijkheid en werd vervolgens consulent in Oost-Groningen met als standplaats Vlagtwedde. Behalve voorlichting en bedrijfsbezoeken bij de boerenfamilies raakte hij ook betrokken bij de ruilverkavelingen van die tijd. En op die manier leerde hij de mensen van de streek maar ook het gebied zelf tot in detail kennen. En Henk had het talent om mensen te verbinden, steeds weer opnieuw.

Het was dan ook wel vanzelfsprekend dat Henk gevraagd werd voor bestuursfuncties binnen plaatselijke VVV organisaties en als laatste binnen de OMD. met haar taak om de jaarlijkse Open Monumentendagen van september onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Tenslotte gaat het om het cultureel erfgoed en de identiteit van een streek of een plaats: belangrijk genoeg.

Verscheidene fietsroutes en wandelroutes zijn mede door Henk vorm gegeven. Ook samenwerking in projectvorm was hem niet vreemd. Iedereen wist Henk Opheikens wel weer te vinden omdat hij een goede verbinder was tussen mensen en organisaties.

Henk en zijn echtgenote werden bedankt voor deze royale inzet jegens de gemeenschap, in het bijzonder zijn werk voor het Open Monumentendag Comité voor de fusiegemeente Westerwolde.

Ingezonden