Schoenenhuis Drenth in Onstwedde breidt uit met orthopedische schoenmakerij

ONSTWEDDE – Schoenenhuis Drenth in Onstwedde breidt uit met een volwaardige orthopedische schoenmakerij. Daarvoor heeft de Onstwedder schoenenzaak de handen ineen geslagen met Groothuis Orthopedische Schoenmakerij in Groningen. Groothuis houdt vooralsnog eens per twee weken op woensdagochtend spreekuur in Onstwedde. Klanten kunnen er op afspraak terecht.

Voor klanten met voetproblemen en -ziekten uit Onstwedde en omgeving betekent dit dat zij nu in eigen regio terecht kunnen voor complete voetzorg inclusief aangepaste schoenen. “Met de combinatie van onze schoenenwinkel met onze medische pedicure en de nieuwe orthopedische schoenmakerij bieden wij nu een totaalconcept in voetzorg”, vertelt eigenaar Jan Heino Drenth.

Groothuis Orthopedische Schoenmakerij

De orthopedische schoenmakerij van Groothuis is al sinds 1895 gevestigd in Groningen. Op dit moment wordt het familiebedrijf gerund door vierde generatie Ger Groothuis en zijn twee zonen Dennis en Sander. De zaak combineert meer dan 125 jaar ambachtelijk vakmanschap en ervaring met kennis en gebruik van de nieuwste technologieën. “Wij onderscheiden ons in kleinschaligheid”, vertelt Dennis. “Dat betekent dat onze klanten altijd contact hebben met dezelfde specialist. Veel mensen vinden praten over voetproblemen best moeilijk. Daarom is het een meerwaarde dat wij onze klanten persoonlijk kennen, dan hoeven niet steeds opnieuw hun verhaal te doen. Een ander voordeel is dat wij geen wachtlijsten kennen en dat wij relatief snel kunnen leveren.”

Groothuis vertelt dat zijn orthopedische schoenmakerij de voetbedden zelf maakt en alle aanpassingen in eigen werkplaats kan uitvoeren. Dat kan vanaf nu ook in Onstwedde: “Mensen uit deze regio hoeven dan niet helemaal naar Groningen te komen voor bijvoorbeeld kleine correcties van drukplekken. Ook voor aanmeten, tussentijds passen en afleveren kunnen onze klanten terecht bij Schoenenhuis Drenth.”

Schoenenhuis Drenth

Schoenenhuis Drenth is al vele tientallen jaren een begrip in Onstwedde en omgeving. De schoenenzaak is een volledig zelfstandig familiebedrijf. “Steeds meer zelfstandige schoenenzaken en schoenmakers zijn de laatste jaren verdwenen uit het straatbeeld”, zegt Drenth. “Vooral waar het gaat om kwalitatief hoogwaardige kwaliteitsschoenen vinden echter heel veel mensen het bijzonder prettig om de schoenen te passen en voelen en daarbij geholpen te worden door specialisten met kennis van zaken. Daarmee onderscheiden wij ons dus meer en meer in de regio.” Wat veel klanten bovendien prettig vinden is dat de zaak heel goed bereikbaar is. Gratis parkeren kan er direct voor de deur.

Ingezonden