Veel gedupeerden op stroompiekbijeenkomst

OUDE PEKELA – In een volle zaal van De Binding werd donderdagavond de informatiebijeenkomst gehouden over de gevolgen van de schade van de stroompiek van vorige week vrijdag.

Zo’n honderd mensen konden op aandrang van de gemeente informatie krijgen van netbeheerder Enexis over de afhandeling van hun schades die variëren van enkele honderden tot duizenden euro’s.

Veel aanwezigen hoopten meer duidelijkheid te krijgen van Enexis maar dat zat er nog niet in.

Alle ‘schadeformulieren’ zijn verzameld door zowel de gemeente als Enexis. De netbeheerder heeft beloofd dat voor volgende week donderdag contact gezocht wordt met alle gedupeerden.

De meest schrijnende gevallen worden zo snel als het kan geholpen.

Burgemeester Jaap Kuin hoopt dat netbeheerder Enexis met de gedupeerde Pekelders mee gaat bewegen. ‘De bal ligt nu bij Enexis. Maar als het moet dan stel ik voor de Pekelders die in de knel komen een wasmachine beschikbaar. We houden de vinger aan de pols bij Enexis en zoals ik al eerder heb gezegd stappen we als het moet gezamenlijk met de gedupeerden naar de rechter.’

Mensen die er op een of andere manier donderdagavond niet bij konden zijn en toch nog informatie willen kunnen maandag contact opnemen met de gemeente via 0597-617555 of info@pekela.nl ovv schade stroompiek.

Bron: Gemeente Pekela