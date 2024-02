Zeillessen voor de jeugd van start bij Zeilvereniging Schildmeer

STEENDAM – De jeugdzeillessen zijn bij Zeilvereniging Schildmeer dit seizoen van start gegaan met leerzame theorielessen. Daarnaast heeft de vereniging uit Steendam een leuk winterprogramma samengesteld voor de jeugdleden: ‘Zo hebben we geschaatst en oefenen we met het leggen van zeilknopen,’ zegt zeiltrainer Sven Buikema.

De jeugdzeilers gaan vanaf april het water op. Volgens Buikema is zeilen de ideale jeugdsport: ‘Kinderen besturen de boot volledig zelf, wat een ultiem gevoel van vrijheid en zelfstandigheid geeft. Zeilen is een actieve watersport die niet alleen avontuurlijk is, maar ook sociaal. Bij de vereniging hebben we een hechte groep van zo’n 30 jeugdzeilers, wat zorgt voor veel plezier en gezelligheid tijdens de zeiltrainingen,’ benadrukt Buikema. Daarnaast biedt zeilen uitdaging. ‘Zelf leer ik na 15 jaar zeilen nog steeds nieuwe dingen. Ook organiseert de vereniging zeilwedstrijden, waar zeilers worden uitgedaagd om de boot zo snel mogelijk te laten gaan’.



Zeilvereniging Schildmeer, opgericht in 1942, is een van de grootste zeilverenigingen in Noord-Nederland. Het doel van de vereniging is om de jeugd spelenderwijs stap voor stap veilig met een zeilboot te leren varen. De jeugdzeilers trainen van april tot en met november wekelijks op het Schildmeer.

Voor kinderen die het leuk lijkt om te leren zeilen, organiseert de vereniging een serie proeflessen op vrijdagavond 5, 12, 19 en 26 april. Hierbij hebben kinderen vanaf 7 jaar met een zwemdiploma de kans om kennis te maken met het zeilen.

Voor meer informatie en opgave kunt u mailen naar training@zeilverenigingschildmeer.nl. Zie ook www.zeilverenigingschildmeer.nl.

Ingezonden door Sven Buikema

Bestuurslid Training & Opleiding Zeilvereniging Schildmeer