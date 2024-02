ONSTWEDDE – Bernard Bunskoek rent tegen kanker tijdens de NN Marathon Rotterdam



Bernard Bunskoek was vandaag één van de deelnemers aan de Rondje Roege Baarg heeft deze loop gebruikt om te trainen voor zijn Run tegen kanker tijdens de NN Marathon Rotterdam.

Hij liep de 22,3 km vandaag in 1 uur en 46 minuten.

Op zondag 14 april 2024 doet de onderwijzer op CBS De Rank in Onstwedde voor de eerste keer mee aan de marathon van Rotterdam. Het is ook de eerste keer dat hij een marathon loopt.

Hij zegt: “Ik vind het een enorme uitdaging, maar qua trainingsontwikkeling zit ik op de goede weg”.

Deze marathon heeft hij gekoppeld aan een actie voor KWF. Hij doet mee om geld op te halen voor baanbrekend kankeronderzoek en betere zorg voor iedereen die geraakt is door kanker.

Geld dat heel hard nodig is, want maar liefst 1 op de 2 mensen in Nederland krijgt de diagnose kanker.

Op dit moment heeft hij al het mooie bedrag van € 1631.00 ingezameld.

Help jij mij met een donatie?



Via de link hieronder is doneren vlot geregeld.

KWF Kankerbestrijding – Bernard Bunskoek

Namens Bernard en het KWF alvast bedankt: