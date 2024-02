Bestelbus botst tegen boom in Wedde

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 3 februari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL BEWOLKING | LANGE TERMIJN KOUD

Het is dit weekend vooral een beetje doorwaaid met een westen- tot zuidwestenwind met windkracht 4 tot 5 en soms vlagen van windkracht 6. Het weerpatroon is overwegend bewolkt met soms een paar kortdurende opklaringen, maar wat regen of motregen ligt ook vaak op de loer. De meeste kans op wat regen is er vanmiddag en morgenmiddag, maar tussendoor is een buitje ook best mogelijk. Veel regen valt er overigens niet, mogelijk komt er morgen 2 tot 4 mm aan neerslag. De temperaturen liggen ’s middags op 9 á 10 graden, vannacht is het 6 tot 8 graden.

Maandag is het droog met enkele opklaringen (tenminste overdag), maar dinsdag gaat het langer regenen en daarna is de woensdag erg nat met temperaturen dalend tot rond 5 graden.

En voor de tweede helft van de week moet je voorlopig ook uitgaan van onbestendig en nogal regenachtig weer, en volgend weekend is het daarna waarschijnlijk wisselvallig. Met dan ook kans op wat sneeuw. Dus de winter laat op termijn misschien toch weer een beetje van zich horen.