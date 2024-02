ONSTWEDDE – KampVuurAvond Onstwedde viert tienjarig bestaan met spreker Henk Stoorvogel



KVA Onstwedde is ontstaan vanuit vriendschap en de behoefte om elkaar te spreken in een ongedwongen setting.

Zij zeggen ” wij hebben zelf de waarde gevonden die het geloof in Jezus geeft en geloven dat dit niet alleen voor ons zelf maar voor elke man waarde bied”.

Jan Wubs, voorzitter van KVA Onstwedde, merkt op: “Met een vuurtje, iets te drinken, te eten en een spreker geven deze avonden ruimte voor openhartige gesprekken”.

Al tien jaar vinden de avonden plaats op de prachtige locatie van de Scouting in Smeerling”

Vrijdagavond was Henk Stoorvogel de spreker. Hij sprak over het jaarthema van de KVA Onstwedde “Holt vol!”

Hij gebruikte daarvoor het verhaal uit de bijbel dat vertelt hoe Jezus over het water liep en Petrus uitnodigde dat ook te doen.

Henk Stoorvogel is schrijver, bestuurslid van de Stichting Opwekking – bekend van de jaarlijkse Pinksterconferentie en actief als communicatietrainer.

Herderstocht

Gedurende het jaar organiseert KampVuurAvond Onstwedde ook andere activiteiten. Zo is de organisatie zeer direct betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Herderstocht in Onstwedde.

De volgende editie staat alweer in de steigers.

Kijk voor meer informatie op www.kvaonstwedde.nl