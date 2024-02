Leerlingen basisscholen Musselkanaal en Stadskanaal ontdekken de sport volleybal

MUSSELKANAAL, STADSKANAAL – De kop is er af! Duizend leerlingen van vijf bassischolen uit Musselkanaal en omgeving in de Gemeente Stadskanaal ontdekten de sport volleybal.

Als actief lid bij de volleybalvereniging MSK wilde Jasper Schepers graag iets ondernemen. Hij zag het aantal leden van zijn volleybalvereniging teruglopen. Ook hoorde hij dat er steeds minder kinderen sporten en nauwelijks meer buiten komen.

“Dat moet anders”, dacht Jasper. “Samen bewegen is belangrijk. Kinderen moeten van de bank af en lekker gaan sporten”. Daarom gaf hij aan kinderen van groep 1 t/m 8 een volleybal clinic. Na een korte instructie over de volleybaltechnieken gingen ze aan de slag. Ieder op zijn eigen manier en tempo. “Het hoeft niet goed, als je maar gewoon lekker bezig bent en er plezier in hebt. Dat is het allerbelangrijkste” vertelt Jasper.

Alle scholen waren zeer enthousiast! Het is de bedoeling dat de clinics jaarlijks op de bassischolen in- en rondom Musselkanaal worden voortgezet. Jasper wil zelfs kijken of er met andere verenigingen en partijen de handen in één kan worden geslagen, om zo gezamenlijks iets neer te zetten. “En hoe leuk is het straks in het voorjaar met de scholen gebruik te kunnen gaan maken van de beachvolleybal velden bij Zwembad de Horsten”! Jasper ziet echt kansen en de sportleerkrachten van de scholen eveneens.

Jasper vindt het bijzonder dat elke basisschool een vakdocent gym heeft! Dat was in zijn tijd niet zo. “Fijn dat dit enthousiasme er is! En laten we dan dit ook vasthouden. We moeten het echt samen met elkaar doen. MSK volleybal is een actieve vereniging waar iedereen welkom is”.

De afgelopen weken kreeg Jasper veel hulp van leden en oud leden. Samen met Rick Tieben, sportleraar van de Sint Antoniusschool en eigenaar van Sports In motion, wil hij sporten in de Gemeente Stadskanaal meer op de kaart gaan zetten.

“Sporten is voor iedereen! En is ook belangrijk voor je sociale contacten. Samen staan we sterk! En de scholen zien steeds meer dat bewegingsonderwijs belangrijk is. Ik kijk met een tevreden & enthousiast gevoel terug op de afgelopen weken”, besluit Jasper.

Lijkt jouw zoon/dochter volleybal ook leuk? Je bent van harte welkom op de vrijdag van 18.00-19.00 uur. Meer informatie vind je op www.mskvolleybal.nl of info@mskvolleybal.nl

Ingezonden door MSK Volleybal