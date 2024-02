ONSTWEDDE – Rondje Roege Baarg verlopen onder ideale omstandigheden



Vanmorgen om elf uur gingen ongeveer 150 hardlopers van start bij sporthal De Bast in Onstwedde voor hun crossloop Rondje Roege Baarg in het het natuurgebied Terwupping in Onstwedde.

De organisatie was in handen van Hardloopclub (HLC) Onstwedde in samenwerking met stichting Wandelen in Westerwolde. Zij kunnen terugzien op een mooi geslaagd evenement met alleen maar enthousiaste deelnemers.

De hardlopers konden kiezen uit vier afstanden, 6, 11, 18 of ruim 22 kilometer.

Een kwartiertje later begonnen zo’n 50 wandelaars aan hun afstand van 6 of 10 kilometer.



De uitslagen zijn t.z.t. te vinden op Uitslagen.nl