Westerwolde hervat tweede competitiehelft met thuiswedstrijd tegen Actief

VLAGTWEDDE – Na de afgelasting vorige week zondag van de laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft, begint Westerwolde komende zondagmiddag met de eerste wedstrijd van het tweede deel van dit seizoen. Op bezoek komt het uit Eelde / Paterswolde afkomstige Actief.

De eerste wedstrijd tussen beide ploegen op de openingsdag van het seizoen werd een simpele prooi voor Actief. Met name in de tweede helft kreeg Westerwolde destijds een lesje in effectiviteit, waardoor er uiteindelijk een 5 – 1 overwinning voor Actief op het scorebord stond en is het zondagmiddag dus te bekijken hoe de krachtsverhoudingen er op dit moment voor staan.

Actief staat momenteel op de vijfde plaats in de competitietussenstand. Het team van trainer Roland Beuvink heeft twaalf wedstrijden gespeeld, evenveel als Westerwolde op dit moment achter haar naam heeft staan. Uit deze twaalf wedstrijden werden achttien punten behaald, werd er 35 keer gescoord en kreeg men 25 doelpunten tegen. Samen met Groninger Boys hebben de opponenten van vanmiddag de meeste (is twaalf) wedstrijden tot dusver in deze klasse gespeeld. De meest simpele conclusie voor dit feit is dat deze drie teams hun thuiswedstrijden op kunstgras spelen en deze tot dusver eigenlijk altijd doorgang hebben kunnen vinden.

Na de 2 – 0 overwinning in de eerste competitiewedstrijd van 2024 thuis tegen EHS’85, staat Westerwolde na dus eveneens twaalf gespeelde wedstrijden op de elfde plaats met dertien punten met intussen een doelsaldo van 25 – 30. De ploeg van trainer Richard Streuding zal er dan ook alles aan gelegen zijn zondagmiddag zich te revancheren en proberen de punten in eigen huis te houden, om zodoende de aansluiting met Actief niet te verliezen en derhalve steeds meer lucht te creëren ten opzichte van de rechtstreekse degradatieplaatsen.

De wedstrijd op sportpark De Barlage in Vlagtwedde begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter A. Wigchers uit Exloo. Pupil van de week is Robin Kruize, spelend in Westerwolde JO12-2. Publiek is natuurlijk weer van harte welkom !

WEDSTRIJDSPONSOR

Voor de derde keer dit seizoen zijn Nienke en Oscar Bolsenbroek de wedstrijdsponsor. Samen runnen zij restaurant “Restaria Westerwolde” aan de Dr. P. Rinsemastraat in Vlagtwedde. Restaria is het restaurant voor “Lunch, diner en drinks”. Restaria Westerwolde wil vanuit haar formule-gedachte graag op een duurzame manier bijdragen aan een betere samenleving door Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Hiervoor zijn vanuit de formule een aantal criteria opgesteld die meten in hoeverre Restaria Westerwolde voldoet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, bijvoorbeeld van het gebruik van duurzaam verpakkingsmateriaal tot een rolstoelvriendelijke entree. Restaria Westerwolde neemt de verantwoordelijkheid om bewust te kiezen voor producten met een Beter Leven-keurmerk, zonder de consument daar meer voor te laten betalen.

Uiteraard willen we ook nu weer Nienke en Oscar hartelijk bedanken voor het andermaal beschikbaar stellen van de wedstrijdbal. We hopen dat beiden (net als u) ook nu weer een mooie middag op De Barlage mogen beleven.

Ingezonden door HJ Pleiter