De Fruzzels werken 26 frikadellen naar binnen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 4 februari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN WAT REGEN | MORGEN DROGE DAG

Het is een zwaar bewolkte dag vandaag. De zon zien we niet of nauwelijks en zo af en toe valt er wat regen of motregen. Vanavond en vannacht neemt die kans op regen ook nog toe en dan kan het soms behoorlijk druilerig worden. Echt kóud is het niet maar de temperatuur is niet bijzonder hoog met een maximum van 8 of 9 graden. Wel stijgt het vanavond door naar 9 of 10 graden en de wind is matig tot vrij krachtig uit west tot zuidwest: windkracht 3 tot 5.

Morgen is het allemaal wat beter want in de ochtend zou nog wat motregen kunnen vallen maar de meeste tijd is het droog en de zon komt er ook af en toe doorheen. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit west tot zuidwest, de temperatuur blijft dan op het niveau van 9 of 10 graden.

Dinsdag maakt de zon opnieuw weinig kans en overdag af en toe valt wat lichte regen. Dinsdagavond en woensdagnacht wordt het behoorlijk regenachtig, overdag is het woensdag weer droger. Dinsdag is er een duidelijke zuidwestenwind, woensdag is er een matige wind uit het noordwesten tot noorden. Temperatuur woensdagmiddag rond 7 graden.

Na woensdag is het weer wisselvalliger met regelmatig regen of een paar buien, en weinig verandering van temperatuur.