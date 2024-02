GroenLinks dringt aan op redding veerverbinding Eemshaven-Kristiansand

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 5 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OVERDAG DROOG | VRIJ NATTE WEEK

We beginnen deze week met een krachtige westenwind maar ook met een vrijwel droge dag: later in de middag en vanavond is er kans op wat regen. Regelmatig zijn er ook een paar opklaringen, de temperatuur ligt tussen de 8 en 10 graden.

Ook vannacht is er kans op wat lichte regen of motregen, net als vanavond. Maar morgenmiddag komt een front uit het noorden, wat maar langzaam naar het zuiden gaat passeren. Er komt later morgenmiddag en morgenavond dan ook een lange periode met regen, woensdagnacht is het op de meeste plaatsen weer droog. De temperatuur ligt morgen overdag op 9 of 10 graden, woensdagnacht is het maar 2 tot 4 graden.

De woensdag-zelf is daarna ook de vreemde eend in de bijt, want het is dan droog met af en toe zon en ’s ochtends kans op mistbanken. Temperatuur op woensdag van 4 tot 6 graden. Na woensdag is het regenachtig met weinig zon en middagtemperaturen van 7 tot 10 graden.