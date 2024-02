Dit is de playlist voor het programma Toppy Jazz op de woensdagavond bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 6 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG VEEL WIND | DONDERDAG KANS OP SNEEUW

Het is vandaag weliswaar een zachte dag met een temperatuur die schommelt rond 10 graden, maar er is windkracht 5 tot 6 en regelmatig vlagen van windkracht 7. En het is ook overwegend bewolkt met soms een beetje regen of motregen. Veel valt er overdag niet maar in de namiddag neemt de kans op regen vanuit het noorden duidelijk toe. En vanavond is nat en regenachtig: 5 tot 10 mm aan neerslag is tot middernacht goed mogelijk. In de loop van de nacht wordt het weer droog.

Dan valt ook de wind weg en daalt de temperatuur tot ca. 4 graden. Overdag wordt het morgen ongeveer 7 graden en dan is het meest droog met enkele opklaringen, maar na de regen van vanavond is er morgenochtend een grote kans op mist en nevel. De wind is morgenmiddag zwak of matig uit het noordwesten tot noorden.

Donderdagnacht daalt het naar 0 of 2 graden en ook dan is er kans op mist, overdag wordt het op donderdag nat en regenachtig. Maar: door een oostenwind is er ’s middags ook kans op sneeuw want dan is het maar 1 tot 3 graden. In de avond gaat de temperatuur donderdag omhoog en vrijdag is het 10 graden met perioden met regen.