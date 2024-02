Johan Klooster stopt na 47 jaar als melkman

Westerwolde Weerbericht van: | woensdag 7 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE WOENSDAG | MORGEN KOUD EN KANS OP SNEEUW

De wind doet het vandaag veel-en-veel kalmer aan dan de laatste dagen want er is maar windkracht 2 tot 4 uit noordwest tot noord, en later is er maar weinig wind. De middagtemperatuur is een graad of 6 en er zou een klein buitje kunnen vallen, maar het is een vrijwel droge dag met af en toe een zonnetje.

Komende nacht is er ook weinig wind en dan daalt het tot rond het vriespunt. Dat geeft kans op gladheid op de weg en ook op rijpvorming. Er kan ook mist ontstaan. Morgenochtend is het daarna koud met een matige oost-zuidoostenwind en ongeveer 2 graden. Het is ’s ochtends nog wél droog, maar morgenmiddag gaat het regenen en de temperatuur gaat daardoor nog iets omlaag: die regen kan later in de middag en morgenavond ook overgaan in sneeuw. De temperatuur blijft boven nul maar zeker morgenavond kan het er even glad van worden.

Vrijdagnacht is het ook nog koud en regenachtig bij 2 tot 4 graden, vrijdag gaat het omhoog tot 8 á 9 graden door een zuidenwind. En ook dat is een vrij regenachtige dag. Het weekend geeft daarna relatief rustig maar toch nog wisselvallig weer. Er is dan af en toe zon en soms valt er een bui, met middagtemperaturen van 8 tot 10 graden en minima rond 5 graden.