Leerlingen genieten van de voorstelling in het Kapteyn Mobiele Planetarium

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 8 februari, 08.00 uur door John Havinga

GRIJS EN KOUD – VANAVOND SNEEUW | DE HELE DAG REGEN OP VRIJDAG

Het is een koude dag met een matige oostenwind en maximumtemperaturen die komen te liggen rond 2 à 3 graden. We hebben bewolkt weer, maar het blijft nog lang droog. In de laatste uren van de middag en vanavond krijgen we een mix van regen en natte sneeuw, met een temperatuur die dan weer iets omlaag gaat. Dat betekent dat de regen en natte sneeuw, tijdelijk overgaat in sneeuw. Deze kan vooral op de weilanden en op het gras ook blijven liggen. Gladheid zal allemaal wel wat meevallen, doordat de sneeuw snel smelt en nauwelijks op de weg blijft liggen. Vanavond en vannacht ligt het kwik rond het vriespunt, terwijl de atmosfeer (op enige hoogte) warmer wordt. De sneeuw zal dan ook overgaan in regen vannacht.

Komende nacht blijft het regenen en de temperatuur loopt in de nacht langzaam op naar +1 graad. In de ochtend draait de wind naar het zuidoosten en dan komen we verder in de warme lucht terecht. Het kwik zal uiteindelijk oplopen tot rond 10 graden. Het blijft de hele dag regenen en miezeren. Pas in de avond wordt het droog en komen er nog een paar opklaringen. Het waait dan vrijdagavond matig uit het zuiden.

Het weekend is licht wisselvallig met zacht weer en nu en dan zon bij maximumtemperaturen die zaterdag schommelen rond 12 graden. Zondag wordt het 9 graden. Het is een rustig weekend, maar wel licht wisselvallig en dat wil zeggen, dat we af en toe met een bui te maken hebben. Zaterdag zijn er minder buien dan zondag overigens.