20 miljoen naar Groningen voor vernieuwing regiocentra 

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 9 februari, 08.00 uur door John Havinga

VANMIDDAG DROGER EN WAT ZON | WEEKEND VERLOOPT LICHT WISSELVALLIG

We starten regenachtig maar vanmiddag is het droger met wellicht ook wat zon. De temperaturen liggen in de ochtend tussen 3 en 5 graden, maar uiteindelijk wordt het ongeveer 10 graden. We hebben de koude lucht gisteravond achter ons gelaten, terwijl er wat (natte) sneeuw viel. Vanmiddag trekt het front verder en komen we verder in de warme lucht terecht, bij een matige wind (4 Bft) uit het zuiden tot zuidwesten.

Komende nacht koelt het af tot 8 graden met eerst enkele opklaringen, maar later regen. In de ochtend wordt het droog en het blijft tot de late avond ook droog. De zon schijnt nu en dan, bij een zwakke tot soms matige wind (2-3Bft) uit het zuidoosten tot zuiden. De maximumtemperatuur komt zaterdagmiddag te liggen rond 12 graden. Zondag krijgen we een heel ander weerbeeld: dan is het overdag bewolkt en van tijd tot tijd valt er (mot)regen. Het wordt ongeveer 10 graden, bij een zwakke tot matige wind (2-4Bft) die uit het oosten en later uit het zuiden komt.

Na het weekend wordt het allemaal wat beter. Het ziet ernaar uit dat het maandag tot en met woensdag droog blijft en de neerslag die er wel valt, is grotendeels bestemd voor de avonden en nachten. De temperaturen komen uit op ongeveer 8 à 9 graden, op woensdag en daarna wordt het wat kouder met 5 tot 7 graden en in de nachten minima rond +1 à +2 graden.