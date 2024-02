Muzikaal eerbetoon aan de Ro-d-ys door Diederik Nomden, Ralph Mulder en band

WINSCHOTEN – Op vrijdag 21 juni ademt Cultuurhuis De Klinker in Winschoten de sfeer van de roemruchte voormalige Winschoter schouwburg Dommering in de jaren zestig met muziek van de Ro-d-ys. Vanmiddag vond in het Theatercafé van Cultuurhuis De Klinker een persbijeenkomst plaats. Dit werd gepresenteerd door Jan van der Meide.

De ‘Summer of Love’ van 1967 was de zomer van de Ro-d-ys. De uit Oude Pekela afkomstige band, met oorspronkelijk Harry Rijnbergen, Joop Hulzebos, Wiechert Kenter en Bennie Groen, stond dat jaar 18 weken in de Top 40. Op enig moment prijkten er zelfs twee nummers in de hitlijst: ‘Take her home’ en ‘Just fancy’, een nog altijd ongekende prestatie. De Ro-d-ys maakten tien singles en namen twee lp’s op. Ze waren populair om hun eigen nummers en niet in het laatst om hun goede live-optredens.

Diederik Nomden (The Analogues en Her Majesty) nam het initiatief voor het muzikale eerbetoon, waarin hij samen Ralph Mulder (Alamo Race Track) en bevriende topmuzikanten het Ro-d-ys-repertoire zal spelen in co-productie met Cultuurhuis De Klinker.

Nomden zegt: ‘De muziek spreekt ons aan vanwege de frisheid en vindingrijkheid van de composities en arrangementen. Je zou ze qua sfeer kunnen vergelijken met die van The Kinks. Wat ons betreft zijn hun beste nummers ook van dat niveau. En dan is er de pure trots, dat er zoveel moois is ontstaan in de regio waar Ralph en ik zijn opgegroeid. Het is een voorrecht om de artistieke erfenis van een van de beste Nederlandse bands ooit te mogen brengen.’

Oud-Winschoter Ralph Mulder vervolgt: ‘Op mijn veertiende hoorde ik de Ro-d-ys op een verzamel-lp en was meteen verkocht. Ik kon niet geloven dat ze uit Oost-Groningen kwamen; onze eigen Beatles. Het is een eer om mee te mogen doen aan deze voorstelling.’ De muziek van de Ro-d-ys wordt 21 juni gemaakt door:

Zang/gitaar : Diederik Nomden (The Analogues, Daryll-Ann, Johan)

Zang/gitaar : Ralph Mulder (Alamo Race Track, Ghost Trucker)

Toetsen : M.J.P. Bond (Her Majesty, Yorick van Norden, Dandelion)

Bas : David Corel (Alamo Race Track, Johan)

Drums : Kees Schaper

De Ro-d-ys-avond vindt plaats in de sfeer van de jaren 60, waarbij oud-leden van de band en betrokkenen aanwezig zullen zijn. Presentatoren Wiebe Klijnstra en Jan van der Meide halen herinneringen op aan de hand van muziek, gesprekken, foto’s en filmpjes aan een voor velen onvergetelijke tijd. Het waren de jaren dat de Ro-d-ys ondermeer in Schouwburg Dommering in Winschoten veel publiek trok.

Jan van der Meide: ‘De muziek van de Ro-d-ys doet me denken aan het radioprogramma ‘Arbeidsvitaminen. In bijna elke uitzending werd een nummer van de band aangevraagd en gedraaid.’ Wiebe Klijnstra vult aan: ‘Het is geweldig dat de muziek van de toen populaire groep uit de jaren zestig weer wordt gespeeld door een jongere generatie topmuzikanten.’ Voor Cultuurhuis De Klinker is het fantastisch om zo een project met veel historie uit de omgeving te realiseren. Directeur Robert Bangma: “Dat muzikanten als Diederik Nomden en Ralph Mulder, in nauwe samenwerking met Jan van der Meide en Wiebe Klijnstra, zich zo inzetten om deze Oost-Groningse band van weleer nu een eerbetoon te brengen, is geweldig en moet gesteund worden. Daarom doen we als Klinker graag mee; lokale historie van (inter)nationale allure.”

After-Sixties-Party

Na de voorstelling gaat het feest der herkenning door met het draaien van muziek uit de jaren 60 vanaf vinyl en een éénmalig en laatste optreden van de regionaal al even legendarische sixtiesband Nicky (Eppe Bodde) & The Jesters (Arend Huizinga (gitaar), Huipko Hilbrands (slaggitaar), Nico Schrik (bas) en Linda Sandker-Visscher (drums).

De kaartverkoop start donderdag 15 februari om 13.00 uur.

Ingezonden

Foto’s: Anita Meis