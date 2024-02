Groninger bloembollenroute 2024

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 11 februari, 09.00 uur door John Havinga

DRUILERIGE ZONDAG | MAANDAG EN DINSDAG DROOG – DAARNA WISSELVALLIG

Het is bewolkt en het gaat regenen in de loop van de ochtend. Als de regen is gearriveerd, zal het de rest van de dag blijven (mot)regenen. De middagtemperatuur komt te liggen rond 10 graden, bij een zwakke tot matige wind (2-4Bft) uit het oosten en later uit het zuidwesten. De wind wordt dan zwak (1-2 Bft). Vanavond wordt het geleidelijk droog met vannacht ook een paar opklaringen. Het kwik zakt daarbij vannacht naar 6 graden.

Maandag heeft betere papieren: het lijkt droog te blijven en de zon komt in de loop van de dag geregeld tevoorschijn. De temperaturen komen te liggen rond 8 graden, bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. In de nacht naar dinsdag brede opklaringen en minimumtemperaturen rond 3 graden. De dinsdag verloopt eveneens droog met de zon erbij en temperaturen rond 9 graden. Het blijft dus zacht voor de tijd van het jaar. In de nacht gaat het regenen.

De rest van de week is het zacht en regenachtig. Vanaf woensdag wordt het nog weer zachter en ook wisselvalliger. We hebben waarschijnlijk tot en met vrijdag regenachtig weer of buien. De temperaturen komen te liggen tussen 10 en 13 graden. Wellicht wordt er een enkel dagrecord verbroken voor de max.temperatuur.