Olivier van Eijk en Jesse Havinga winnaars LetterenStipendium 2024

GRONINGEN – Zaterdag 10 februari 2024 werd het LetterenStipendium 2024 uitgereikt aan Olivier van Eijk en Jesse Havinga. Wethouder van cultuur Kirsten de Wrede reikte de stipendia uit tijdens Literatuurfestival Het Grote Gebeuren. De winnaars krijgen 7000 euro voor het realiseren van hun project en 3000 euro persoonlijk ontwikkelings- en begeleidingsbudget.

Olivier van Eijk (1998) krijgt het stipendium om Aleno’s reservaat te realiseren. Zijn plan voor een interactieve website met hoorspelen, illustraties en aantekeningen deed een commissielid aan War of the worlds denken. Spoken Word + was een andere omschrijving die werd gebruikt om het werk te omschrijven.

De hoofdpersoon Aleno verzamelt in woord en geluid de verhalen over de bedreigde (en uitgestorven) wezens die hij in zijn reservaat bijeenbrengt. Aleno legt zijn observaties op verschillende manieren vast: door middel van veldnotities en tekeningen, geluidsopnames en een interactieve kaart die de flora en fauna beschrijft van het continent waar het reservaat zich bevindt. De website biedt een gevarieerde inkijk in die notities. De website wordt op deze manier gebruikt als Aleno’s archief, met de toevoeging van vijf hoorspelen die verteld worden door Aleno zelf. Een verrassend project dat aansprak door het gekozen medium, de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor een jong publiek.

Jesse Havinga (1991) maakte de commissie enthousiast met zijn plan om een serie essays te schrijven over wat het betekent om inheems te worden in Groningen. Havinga ziet dat steeds meer mensen proberen terug te keren naar ‘het land’, met bijvoorbeeld voedselbossen, korte ketens, regeneratieve boerderijen en plannen om ‘mee te bewegen’ met de stijgende zeespiegel. Het lijken Havinga “allemaal bewegingen die geïnspireerd zijn door een soort inheemsheid.” Deze nieuwe inheemsheid wil hij onderzoeken aan de hand van een serie objecten, onder meer een aardappel, de gazonrobot en gefermenteerde frietjes. Dat lijkt lollig, maar Havinga is uiterst serieus en weet zijn keuzes te onderbouwen.

De winnaars werden geselecteerd uit 16 inzendingen. De commissie, bestaande uit Martin Hillenga (historicus en schrijver), Pauline Durlacher (oprichter Schrijversvakschool Groningen) en Chantalla Pleiter (kunstenaar), was verrast over de veelheid aan genres. Tegelijk was er ook qua onderwerpen een grote diversiteit, zoals verlies, verloren wezens, verbroken banden, moederschap, teamgeest en de Zuiderzeewerken. “Een enorme rijkdom”, aldus de commissie.

Met het LetterenStipendium willen NOORDWOORD en Gemeente Groningen ervoor zorgen dat Groningse literaire talenten de stap maken van talentvol schrijver tot beginnend professional. Voor een levendige en vernieuwende literaire sector moet nieuw talent kansen krijgen.

Meer informatie over de winnaars van het LetterenStipendium vind je op: noordwoord.nl/letterenstipendium.

