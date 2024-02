Jaarlijkse uitvoering Instru-Voca in het teken van het 65 jarig jubileum

VLAGTWEDDE – De jaarlijkse uitvoering van Christelijke Zang- en Muziekvereniging Instru-Voca uit Vlagtwedde staat volledig in het teken van het 65 jarig jubileum.

Christelijke Zang- en Muziekvereniging Instru-Voca is in 1958 opgericht door meester de Boer. Hij kwam tijdens een jeugdraadvergadering met het voorstel een zanggroep op te richten. Kort daarna meldde zich al een aantal belangstellenden om te gaan zingen. Ook het vinden van begeleiding lukte vrij snel; het zingen werd begeleid door een elektronisch orgel, gitaren, banjo, een mandoline en een bas, gemaakt van een theekist. De algehele leiding was in handen van postkantoorhouder Jan de Jonge. De zanggroep kreeg als naam: Instru-Voca (instrumentaal en vocaal), bedacht door Mannie Krikke. Het eerste optreden was tijdens een jeugddienst in de hervormde kerk te Vlagtwedde.

Als meester de Boer iets aan de leden moest moest melden, zoals het niet doorgaan van een repetities, fungeerden de leerlingen van zijn klas als postbode. Er werden briefjes geschreven die de leerlingen bij de leden in de bus deden. Hiermee werden de kosten zo laag mogelijk gehouden.

Inmiddels zijn we 66 jaar verder. Vanwege corona werd het jubileum uitgesteld naar dit jaar. De uitvoeringen zijn op 8 en 16 maart in ’t Kruispunt te Vlagtwedde, aanvang 19.30 uur. Die avonden wordt er aandacht besteed aan 66 jaar Instru-Voca, met zang en muziek van de afgelopen jaren en een speciaal voor het jubileum geschreven kort toneelstukje. Tussendoor is er een verloting en tijd voor een hapje en een drankje.

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de Blokker in Vlagtwedde, tel.nr.: 0599-312241.