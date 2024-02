Lezing over de Vrije Socialisten bij Streekhistorisch Centrum

STADSKANAAL – Op zondagmiddag 25 februari is er weer een lezing in de bibliotheek van Stadskanaal in het kader van de zondagmiddagactiviteiten van het Streekhistorisch Centrum. Arend Hazekamp, Groninger uit het Friese Burgum, komt vertellen n.a.v. van zijn boek ‘Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, het vrije socialisme in Groningen, Friesland en Drenthe (1890-1940)’. In zijn lezing gaat Arend Hazekamp in op Stadskanaal en omgeving, waar het (vrije) socialisme sterk was vertegenwoordigd.

Arend Hazekamp publiceerde vorig jaar het boek ‘Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis’. Daarin wordt het verhaal verteld van arbeiders en kleine zelfstandigen in Noord-Nederland, die geen genoegen namen met hun miserabele leefomstandigheden en streden voor een beter leven. De charismatische oud-dominee Ferdinand Domela Nieuwenhuis hield hen voor dat ook zij recht hadden op een menswaardig bestaan. Een rechtvaardige en vrije socialistische samenleving was mogelijk, maar daar moesten ze zelf wel wat voor doen.

Dit vrije socialisme is een ‘vergeten’ sociale beweging in Nederland, die ook in de veenkoloniën lange tijd sterk was vertegenwoordigd. Met behulp van het weekblad ‘De Arbeider’ werd het vrije, niet partijpolitiek gebonden, socialisme bijna vijftig jaar tot in de kleinste gehuchten in de drie noordelijke provincies verspreid en gepropageerd. Uiteindelijk overvleugelden de sociaaldemocratie en het communisme het vrije socialisme.

De beweging van de vrije socialisten was authentiek en op tal van terreinen maatschappelijk zeer actief. Onder haar aanhang telde zij tal van bijzondere en getalenteerde persoonlijkheden. Veel van de opvattingen die zij verkondigden, zijn verrassend actueel.

De lezing begint om 14.30 uur. Reserveren kan via info@streekhistorischcentrum.nl of tijdens kantooruren via 0599-612649. De lezing vindt plaats in de bibliotheek van Stadskanaal aan de Continentenlaan 2.

Voor meer informatie: 0599-612649 /info@streekhistorischcentrum.nl

Bij de afbeelding: Kinderfeest tijdens een regionale 1 mei-manifestatie in Ter Apel begin jaren twintig. Collectie Arend Hazekamp

