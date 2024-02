Lezing Stichting VPTZ: ‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’

LAUDE – Op zondagmiddag 3 maart geeft VPTZ op Natuurbegraafplaats Laude een lezing over palliatieve zorg en de mogelijkheden om deze organisatie in te schakelen.

Als u, of degene voor wie u zorgt, te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is, breekt een moeilijke periode aan. Een periode vol onzekerheid waar gevoelens van angst, boosheid en verdriet naar boven kunnen komen. Een periode waarbij u wel een extra steuntje in de rug kunt gebruiken.



En wilt u uw laatste levensfase graag thuis doorbrengen? Alleen, of omringd en verzorgd door uw partner, familie en/of vrienden (mantelzorgers)? Dan is er naast de hulp van de professionele zorg, vaak meer ondersteuning nodig. Vrijwilligers van Stichting Vrijwillige Palliatieve Zorg Oost Groningen (VPTZ) kunnen die ondersteuning bieden. Zij bieden deze zorg en aandacht in de vertrouwde omgeving, maar ook in woonzorg- en woonservicecentra in Oost-Groningen.



Zondagmiddag 3 maart, om 15:00 uur, geeft VPTZ op Natuurbegraafplaats Laude een lezing over palliatieve zorg en de mogelijkheden om deze organisatie in te schakelen. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Er zijn aan deze lezing geen kosten verbonden.

Ingezonden