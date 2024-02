MOW Museum Westerwolde tijdelijk gesloten

BELLINGWOLDE – MOW Museum Westerwolde is van 19 februari tot en met 13 april gesloten.

Zondagmiddag 18 februari is de laatste dag dat de expositie Duuster te zien is bij MOW Museum Westerwolde.



Daarna gaan de museumdeuren tot en met 13 april tijdelijk dicht voor een upgrade van het gebouw. Gedurende die weken worden de zalen opgefrist en worden er wat aanpassingen aan vloeren en wanden gedaan. Nieuwsgierig? Volg het MOW achter de schermen via Facebook of Instagram. Het museum is in deze periode niet altijd telefonisch bereikbaar. Zoek je contact, stuur dan een mail naar info@hetmow.nl

Vanaf 14 april is in het museum de expositie Ons Laand te zien.

Kunstenaars nodigen mensen al eeuwen uit om ons land door hun ogen te bekijken, in schoonheid, verwondering en soms verwarring. Het MOW | Museum Westerwolde verzamelt al een halve eeuw kunstwerken met een band met de eigen streek, van realistisch tot abstract en van oud tot nieuw. Oudere werken tonen ons een wereld die we soms nauwelijks nog herkennen, met landarbeiders in het veld, zandweggetjes en paard en wagen. Nieuwere werken spelen met de structuren en kleuren van het land of met bijzondere eigenschappen als de wind die over het weidse land aan kracht wint. Recent kruipen zorgen over een snel veranderend ommeland in werken door.

Het MOW combineert in deze tentoonstelling (voor een deel historische) stukken uit eigen collectie (grotendeels Westerwolde maar ook Oldambt) met werken van hedendaagse kunstenaars. De oproep aan professionele kunstenaars om een werk te maken dat geïnspireerd is op het landschap van Westerwolde leverde een overweldigende hoeveelheid reacties op. Dat ga je terugzien in de tentoonstelling. De tentoonstelling is een vervolg van een kleinere expositie met dezelfde titel uit 2019.

Ingezonden