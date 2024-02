Nij Begun in Pekel met kwartiermaker Nijboer

PEKELA – Oud-PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer was dinsdag op bezoek in Pekela. Nijboer is sinds november kwartiermaker sociale agenda Nij Begun voor Groningen en Noord-Drenthe.

In de sociale agenda Nij Begun wordt aangegeven hoe een generatielang in brede welvaart in de provincie Groningen en Noord-Drenthe geïnvesteerd gaat worden. Pekela is een van de Groninger gemeenten die in aanmerking komt voor gelden uit deze sociale agenda.

Nijboer stak onder leiding van wethouder Ellen van Klaveren zijn licht op over een aantal sociale ontwikkelingen in onze gemeente.

Zo werd hij warm ontvangen en De Aanpakkers, een samenwerking van sociale werkvoorziening Afeer en welzijnsorganisatie De Badde. Directeur Johan van Dam gaf een rondleiding in de kringloopwinkel van de Aanpakkers en toonde hoe je met Pekelders op sociaal gebied stappen vooruit kan maken.

Daarna ging het gezelschap naar basisschool De Linde in Nieuwe Pekela, waar directeur Simon van der Werff heel helder tekst en uitleg gaf over de situatie in het Pekelder onderwijs.

Nijboer was onder de indruk van wat Pekela doet op gebied van onder meer kansengelijkheid en gezondheid. Pas veel later zal duidelijk worden hoe en of Pekela kan profiteren van Nij Begun.

Bron en foto’s: Gemeente Pekela