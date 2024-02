Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 13 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANNACHT EN MORGEN REGEN | WISSELVALLIGE DAGEN

De bewolking zal vandaag lichtelijk overheersen en er kan ook wel een klein buitje vallen, maar geregeld komt de zon er ook af en toe doorheen en pas later vanavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 8 graden en er staat een vandaag matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Maar later vanavond gaat het dus af en toe regenen. En dat is door een front wat vooral vochtige lucht gaat brengen. Dat geeft vannacht en morgen geregeld regen en motregen: zeker morgenmiddag kan het langer achter elkaar regenen. Een totaal van 10 mm aan neerslag is morgen goed mogelijk maar het is naast bewolkt ook vrij zacht weer, met temperaturen rond 11 graden.

Donderdag wordt daarna nog zachter met ’s middags 12 of 13 graden, maar eerst valt er nog wat regen en veel zon is er donderdag niet bij. Vrijdag is het ook nog 10 tot 12 graden maar dat is een behoorlijk wisselvallige dag met vrij vaak een paar buien. Het weekend is daarna op zaterdag droog met wat zon, de zondag maakt weer kans op regen. Dus stabiel weer is het na vandaag voorlopig niet.